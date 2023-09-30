«Жирона» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

В матче 8-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Жирона» и мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Луис Пулидо Сантана. Его ассистенты — Хосе Карлос Эскуэла Мело и Игнасио Алонсо Лопес. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Лопес, Блинд, Гарсия, Цыганков, Коуту, Гарсия Алеш, Савио, Эррера, Довбик.

«Реал» Мадрид: Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Кроос, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Хоселу.

В минувшем сезоне испанского чемпионата «сливочные» ни разу не обыграли «Жирону»: в первом круге команды сыграли вничью, во втором — «Жирона» победила «Реал» со счётом 4:2.

После семи туров Ла Лиги «Жирона» набрала 19 очков и находится на втором месте в чемпионате. В свою очередь, команда Карло Анчелотти после аналогичного количества туров набрала 18 очков и располагается на третьей строчке.