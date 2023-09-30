Рахимов: трое новичков вышли в старте «Рубина». Сыгранности, как у «Краснодара», у них нет

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал матч 10-го тура с «Краснодаром» (0:2).

«Легко пропустили голы? Конечно. Ребятам говорил до матча, что всё могут решить детали, нужно быть очень сконцентрированными, нельзя было допускать недоигровок в моментах, эти мелочи могут определить исход. По игре претензии невозможно предъявить. И игра была, и моменты, но мы их не использовали.

У нас пришли новички, трое вышли в старте. Той сыгранности, как у «Краснодара», у них пока нет. Болезненное поражение, но тут есть много положительных моментов. Нужно сыгрываться, отрабатывать элементы игры. В плотном графике мы пока не можем проводить такие тренировочные нагрузки. Нужно терпение, команда пробует, играет и старается. Нужно время, чтобы улучшить взаимодействия.

Чего не хватило? Чрезмерное желание у футболистов, где‑то торопились. В каких‑то моментах можно было сделать шаг позже, чтобы не попасть в офсайд. Нужно проанализировать всё, будем это делать и указывать на ошибки. Те футболисты, которые пришли, добавляют креатива в игру. Это очень важно», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».