Красножан — о стажировке Мостового: двери женской сборной всегда открыты

Тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о будущей тренерской стажировке Александра Мостового.

«Пригласить Александра Мостового на стажировку в женскую сборную? Наверное, первый посыл должен пойти от Саши, а не так: «Саш, ты не хотел бы к нам на стажировку?» Как вы себе это представляете?

Приглашу ли, если Мостовой проявит интерес? Двери сборной всегда открыты, в том числе и для Александра Мостового. Этим, кстати, пользуются некоторые тренеры. Например, на этом сборе, не все дни, но достаточно по времени, присутствовал тренер молодёжной команды «Локомотива» Вячеслав Вашкевич. Также мы разговаривали с Александром Валерьевичем Цыганковым, который возглавляет женскую команду «Крыльев Советов», о его присутствии на будущем сборе. Так что мы открыты», — приводит слова Красножана Sport24.