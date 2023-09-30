Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Красножан — о стажировке Мостового: двери женской сборной всегда открыты

Красножан — о стажировке Мостового: двери женской сборной всегда открыты
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о будущей тренерской стажировке Александра Мостового.

«Пригласить Александра Мостового на стажировку в женскую сборную? Наверное, первый посыл должен пойти от Саши, а не так: «Саш, ты не хотел бы к нам на стажировку?» Как вы себе это представляете?

Приглашу ли, если Мостовой проявит интерес? Двери сборной всегда открыты, в том числе и для Александра Мостового. Этим, кстати, пользуются некоторые тренеры. Например, на этом сборе, не все дни, но достаточно по времени, присутствовал тренер молодёжной команды «Локомотива» Вячеслав Вашкевич. Также мы разговаривали с Александром Валерьевичем Цыганковым, который возглавляет женскую команду «Крыльев Советов», о его присутствии на будущем сборе. Так что мы открыты», — приводит слова Красножана Sport24.

Материалы по теме
Мостовой: «Зенит» в непривычной ситуации — чехарда с составом, проблемы в защите
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android