Личка: Чавес — это постаревший Захарян? Возможно

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о внешнем сходстве полузащитника команды Луиса Чавеса с покинувшим клуб этим летом полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном.

«Чавес чуть-чуть по-другому играет. Лицом? Не знаю (смеётся), не обращал внимания. Как будто Чавес — это постаревший Арсен? Возможно (смеётся)», — приводит слова Лички Sport24.

На данный момент «Динамо» в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на пятой строчке с 16 очками.

Напомним, Чавес перешёл в московскую команду этим летом из мексиканской «Пачуки» за € 6,5 млн. На данный момент Луис сыграл пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей в Фонбет Кубке России.

Арсен Захарян в этом сезоне провёл лишь три матча в Ла Лиге, где суммарно на поле пробыл 35 минут.