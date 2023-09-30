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Валерий Овчинников: Юран хочет работать в топ-клубах, поэтому делает из «Пари НН» конфетку

Валерий Овчинников: Юран хочет работать в топ-клубах, поэтому делает из «Пари НН» конфетку
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о главном тренере «Пари Нижний Новгород» Сергее Юране.

«Юран проводит хорошую работу в «Пари НН». Сергей — парень со стержнем. Хочет серьёзно работать в топ-клубах, поэтому ему сейчас надо доказывать свою значимость в РПЛ. Я думаю, он это и делает. Пока из состава «Пари НН» Юран делает конфетку», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН» (1:0). Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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