«Жирона» — «Реал» Мадрид: Хоселу открыл счёт в матче

В эти минуты проходит матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Жирона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Луис Пулидо Сантана. Его ассистенты — Хосе Карлос Эскуэла Мело и Игнасио Алонсо Лопес. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте встречи Беллингем получил мяч на левом полуфланге у штрафной и правой шведой вырезал прекрасную кручёную передачу направо. Мяч пролетел мимо Эрика Гарсии, а дальше Хоселу опередил Блинда и мощно пробил в касание — а Гассанига не успел среагировать и сгруппироваться, и мяч от его корпуса влетел за линию ворот.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В минувшем сезоне испанского чемпионата «сливочные» ни разу не обыграли «Жирону»: в первом круге команды сыграли вничью, во втором — «Жирона» победила «Реал» со счётом 4:2.

После семи туров Ла Лиги «Жирона» набрала 19 очков и находится на втором месте в чемпионате. В свою очередь, команда Карло Анчелотти после аналогичного количества туров набрала 18 очков и располагается на третьей строчке.