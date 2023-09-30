«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Джонс оставил гостей в меньшинстве

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кёртис Джонс на 24-й минуте не успел к мячу, наступил шипами на голеностоп Иве Биссуме и после просмотра VAR англичанин был удалён с поля, оставив команду в меньшинстве.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после шести матчей. «Тоттенхэм» находится на четвёртой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).