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«ПСЖ» не смог обыграть «Клермон»

«ПСЖ» не смог обыграть «Клермон»
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура французской Лиги 1 между «Клермоном» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Габриэль-Монпьед» в городе Клермон-Ферран (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась безголевой ничьей.

Команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами. Футболисты парижского клуба нанесли по воротам соперников 21 удар, 10 из которых пришлись в створ. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провёл на поле все 90 минут. Напомним, форвард получил травму и был заменён на 31-й минуте в матче с «Марселем» (4:0) 24 сентября.

«ПСЖ» с 12 очками идёт вторым в турнирной таблице Лиги 1, но по окончании тура может опуститься ниже. У «Клермона» два очка и предпоследнее, 17-е место.

Франция - Лига 1 . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж
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