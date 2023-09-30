Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Гаич сейчас совсем не хуже Фернандеса, поэтому ЦСКА не вернул игрока

Орлов: Гаич сейчас совсем не хуже Фернандеса, поэтому ЦСКА не вернул игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину, по которой ЦСКА не стал выкупать у бразильского «Интернасьонала» правого защитника Марио Фернандеса летом этого года. В итоге футболист, который с 2012 по 2022 год выступал за армейцев, перешёл в «Зенит».

«Празднование Марио гола «Зенита» в ворота ЦСКА ни в коем случае не ущемляет его добрых слов и доброго отношения к ЦСКА. Ну не получился переход. Что они подразумевают под джентльменским соглашением? В «Интернасьонале» у Марио было не очень хорошо. Он чувствовал в себе силы и с удовольствием возвратился бы в ЦСКА. Но его не стали выкупать. Или что, Марио должен был сам заплатить эти $ 400 тыс.? Я понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Гаич сейчас совсем не хуже. Поэтому они так и относились. Если бы Марио им был нужен, они заплатили бы», — приводит слова Орлова Sport24.

Материалы по теме
«Оренбург» — «Зенит»: Марио Фернандес получил травму и ушёл с поля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android