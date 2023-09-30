Орлов: Гаич сейчас совсем не хуже Фернандеса, поэтому ЦСКА не вернул игрока

Комментатор Геннадий Орлов назвал причину, по которой ЦСКА не стал выкупать у бразильского «Интернасьонала» правого защитника Марио Фернандеса летом этого года. В итоге футболист, который с 2012 по 2022 год выступал за армейцев, перешёл в «Зенит».

«Празднование Марио гола «Зенита» в ворота ЦСКА ни в коем случае не ущемляет его добрых слов и доброго отношения к ЦСКА. Ну не получился переход. Что они подразумевают под джентльменским соглашением? В «Интернасьонале» у Марио было не очень хорошо. Он чувствовал в себе силы и с удовольствием возвратился бы в ЦСКА. Но его не стали выкупать. Или что, Марио должен был сам заплатить эти $ 400 тыс.? Я понимаю, почему ЦСКА не стал платить за Марио. Гаич сейчас совсем не хуже. Поэтому они так и относились. Если бы Марио им был нужен, они заплатили бы», — приводит слова Орлова Sport24.