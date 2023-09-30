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Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой»

Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой»
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Армейцы одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 18-й минуте первого тайма. Сербский защитник ЦСКА пяткой покатил мяч чилийцу Виктору Давиле, который отправил мяч ударом в дальний угол ворот Евгения Латышонка. Этот гол стал первым для футболиста в составе красно-синих.

После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Давила – 18'    
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