Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Балтикой»

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Армейцы одержали минимальную победу — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 18-й минуте первого тайма. Сербский защитник ЦСКА пяткой покатил мяч чилийцу Виктору Давиле, который отправил мяч ударом в дальний угол ворот Евгения Латышонка. Этот гол стал первым для футболиста в составе красно-синих.
После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.
- 30 сентября 2023
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