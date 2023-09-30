«Милан» обыграл «Лацио» и возглавил таблицу Серии А
Поделиться
Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и римским «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Оба гола миланской команды были забиты во второй половине встречи. На 60-й минуте американец Кристиан Пулишич открыл счёт с передачи португальца Рафаэла Леау. А на 88-й минуте всё тот же Леау ассистировал швейцарскому полузащитнику Ноа Окафору.
После этой победы в активе «Милана» стало 18 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата, опередив «Интер» на три очка. Стоит отметить, что у «Интера» на один матч меньше. «Лацио» с семью очками занимает 14-ю строчку.
Комментарии
- 30 сентября 2023
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:11
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:53
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:38
-
21:36
-
21:35
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:13
-
21:11
-
21:07
-
21:06
-
21:03
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:45
-
20:39
-
20:36
-
20:30
-
20:24
-
20:15
-
20:14
Партнерский контент