«Милан» обыграл «Лацио» и возглавил таблицу Серии А

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и римским «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Оба гола миланской команды были забиты во второй половине встречи. На 60-й минуте американец Кристиан Пулишич открыл счёт с передачи португальца Рафаэла Леау. А на 88-й минуте всё тот же Леау ассистировал швейцарскому полузащитнику Ноа Окафору.

После этой победы в активе «Милана» стало 18 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата, опередив «Интер» на три очка. Стоит отметить, что у «Интера» на один матч меньше. «Лацио» с семью очками занимает 14-ю строчку.