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«Милан» обыграл «Лацио» и возглавил таблицу Серии А

«Милан» обыграл «Лацио» и возглавил таблицу Серии А
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и римским «Лацио». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Оба гола миланской команды были забиты во второй половине встречи. На 60-й минуте американец Кристиан Пулишич открыл счёт с передачи португальца Рафаэла Леау. А на 88-й минуте всё тот же Леау ассистировал швейцарскому полузащитнику Ноа Окафору.

После этой победы в активе «Милана» стало 18 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата, опередив «Интер» на три очка. Стоит отметить, что у «Интера» на один матч меньше. «Лацио» с семью очками занимает 14-ю строчку.

Италия - Серия А . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Пулишич – 60'     2:0 Окафор – 88'    
Комментарии
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