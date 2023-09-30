Сафонов рассказал, как относится к игре за сборную

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов заявил, что рад вызовам в национальную команду, поскольку только там можно получить европейский опыт.

«Я прекрасно отношусь к вызову в сборную. Может, у вас много скепсиса по поводу сборной, а у меня отлично. Я был очень рад сыграть на прошлых сборах. Если на этих вызовут и получится сыграть, я буду тоже очень рад. Для меня это важно, потому что это единственная возможность сейчас получать европейский опыт, посмотреть на другие скорости и игру», — приводит слова Сафонова «РИА Новости».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине. Всего после начала действия санкций сборная России сыграла восемь товарищеских матчей (две победы, пять ничьих, одно поражение).