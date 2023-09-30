Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» разгромил «Жирону» в 8-м туре Ла Лиги и возглавил турнирную таблицу

Мадридский «Реал» разгромил «Жирону» в 8-м туре Ла Лиги и возглавил турнирную таблицу
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» принимала мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Игра завершилась в пользу гостей со счётом 3:0.

На 17-й минуте встречи нападающий «Реала» Хоселу забил гол, открыв счёт в матче. На 21-й минуте матча Тчуамени удвоил преимущество «сливочных», забив мяч головой. На 71-й минуте полузащитник «сливочных» Беллингем забил третий гол команды, доведя счёт до разгромного.

Таким образом, после восьми туров Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 21 очко и на текущий момент находится на первом месте в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества игр в испанском чемпионате набрала 19 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 17'     0:2 Тчуамени – 21'     0:3 Беллингем – 71'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android