Мадридский «Реал» разгромил «Жирону» в 8-м туре Ла Лиги и возглавил турнирную таблицу

Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Жирона» принимала мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Игра завершилась в пользу гостей со счётом 3:0.
На 17-й минуте встречи нападающий «Реала» Хоселу забил гол, открыв счёт в матче. На 21-й минуте матча Тчуамени удвоил преимущество «сливочных», забив мяч головой. На 71-й минуте полузащитник «сливочных» Беллингем забил третий гол команды, доведя счёт до разгромного.
Таким образом, после восьми туров Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 21 очко и на текущий момент находится на первом месте в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества игр в испанском чемпионате набрала 19 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.
- 30 сентября 2023
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