Сергей Игнашевич: если команда играет так, как сегодня, все претензии к главному тренеру

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал игру своей команды в матче с ЦСКА, где балтийцы проиграли со счётом 0:1.

«Комментировать особо нечего. По горячим следам не могу ответить, чего не хватило. Было ощущение, что команда не контролирует игру ни в атаке, ни в обороне, моменты мы не создавали регулярно. Если команда играет так, как сегодня, конечно, все претензии к главному тренеру. Будем разбираться — в первую очередь в себе», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Балтика» впервые за 25 лет играет в МИР Российской Премьер-Лиге, выйдя со второго места из Мелбет Первой лиги. На данный момент калининградцы после десяти туров идут на 14-й строчке с семью очками.