«Монако» — «Марсель»: стартовые составы команд

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». Команды сыграют на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Монако»: Кён, Синго, Закария, Вандерсон, Марипан, Магасса, Фофана, Аклиуше, Якобс, Бен-Йеддер, Балогун.
«Марсель»: Лопес, Мбемба, Жиго, Клосс, Мурильо, Унаи, Ронжье, Верету, Корреа, Обамеянг, Ндиайе.
Напомним, российский полузащитник хозяев Александр Головин пропускает игру из-за дисквалификации.
После шести туров «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 11 очков. «Марсель» с девятью очками идёт на шестом месте.
- 30 сентября 2023
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