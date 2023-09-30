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«Монако» — «Марсель»: стартовые составы команд

«Монако» — «Марсель»: стартовые составы команд
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Сегодня, 30 сентября, состоится матч 7-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». Команды сыграют на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
1-й тайм
2 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Ндиайе – 1'     1:1 Аклиуше – 8'     1:2 Жиго – 18'     2:2 Балогун – 23'    

Стартовые составы команд:

«Монако»: Кён, Синго, Закария, Вандерсон, Марипан, Магасса, Фофана, Аклиуше, Якобс, Бен-Йеддер, Балогун.

«Марсель»: Лопес, Мбемба, Жиго, Клосс, Мурильо, Унаи, Ронжье, Верету, Корреа, Обамеянг, Ндиайе.

Напомним, российский полузащитник хозяев Александр Головин пропускает игру из-за дисквалификации.

После шести туров «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, в активе команды 11 очков. «Марсель» с девятью очками идёт на шестом месте.

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