Игнашевич: люблю ЦСКА. Приехать на «ВЭБ Арену» с «Балтикой» — необычный для меня момент

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич после матча 10-го тура с ЦСКА (0:1) высказался о своих чувствах к московскому клубу.

«У меня много хороших воспоминаний о ЦСКА в первую очередь. На «ВЭБ Арене» мы сыграли не так много, все важные победы были на других стадионах. О клубе очень приятные впечатления. Приехать сюда с «Балтикой» — действительно очень необычный для меня момент. Я очень люблю ЦСКА, клуб мне многое дал, я ему многое дал. Волнительно было сюда приезжать. В то же время я эти эмоции убирал, для «Балтики» это была очень важная игра. Есть разочарование, что не набрали очки», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за девять матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).