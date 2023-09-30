«Жирона» — «Реал» Мадрид: защитник «сливочных» Фернандес получил красную карточку

В эти минуты проходит матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Жирона» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Луис Пулидо Сантана. Его ассистенты — Хосе Карлос Эскуэла Мело и Игнасио Алонсо Лопес. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу гостей.

На 90+4-й минуте защитник «Реала» Начо Фернандес получил красную карточку.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее, на 17-й минуте встречи, нападающий «Реала» Хоселу забил гол, открыв счёт в матче. На 21-й минуте матча Тчуамени удвоил преимущество «сливочных», забив мяч головой. На 71-й минуте полузащитник «сливочных» Беллингем забил третий гол команды, доведя счёт до разгромного.

В минувшем сезоне испанского чемпионата «сливочные» ни разу не обыграли «Жирону»: в первом круге команды сыграли вничью, во втором — «Жирона» победила «Реал» со счётом 4:2.

После семи туров Ла Лиги «Жирона» набрала 19 очков и находится на втором месте в чемпионате. В свою очередь, команда Карло Анчелотти после аналогичного количества туров набрала 18 очков и располагается на третьей строчке.