Игрок «Краснодара»: где‑то нужно получить жёлтую, сорвать атаку, мы играем на результат

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0), а также оценил перспективы казанского клуба в чемпионате.

«Всегда приятно возвращаться, этот город для меня не чужой. Положительные эмоции, была непростая игра. Взяли и отстояли. Удивило, что «Рубин» заставлял «Краснодар» оборонятся? Нет, они неплохо играли. По игре они не находятся на том месте, где сейчас. Моё участие? Были моменты, где‑то нужно было успокоить, где‑то обострить. Где‑то получить жёлтую, сорвать атаку, мы играем на результат. На что может претендовать «Рубин» в этом сезоне? Думаю, будут как минимум не в зоне вылета.

Сможем ли сохранить текущие позиции в таблице? Мы двигаемся от матча к матчу. Сейчас только 10‑й тур. Нужно выигрывать, чтобы в конце смотреть в таблицу», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Краснодара» стало 24 очка. Клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Казанцы набрали девять очков в десяти встречах и расположились на 13-м месте.