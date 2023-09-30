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Игнашевич поднимал Зделара, Мухин жёстко сбивал соперника. Лучшие фото победы ЦСКА

Игнашевич поднимал Зделара, Мухин жёстко сбивал соперника. Лучшие фото победы ЦСКА
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30 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Владимира Федотова.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» стал для футбольного клуба ЦСКА первым в текущем сезоне чемпионата, в котором московская команда не пропустила. Об этом сообщает Opta Sports.

В десяти матчах РПЛ сезона-2023/2024 армейцы пропустили 15 голов. Предыдущий матч «на ноль» в чемпионате команда отыграла 27 мая. Это была игра 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

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