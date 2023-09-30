Полузащитник ЦСКА Мухин: в РПЛ появилась интрига. «Краснодар» и «Зенит» удивляют

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался об интриге в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги после матча 10-го тура с «Балтикой» (1:0).

«Как оценю треть чемпионата? Могло быть лучше. В начале игр очень долго просыпаемся. У нас получаются не очень хорошие первые таймы — это надо исправлять. Во втором тайме мы начинаем исправлять ситуацию. Не совсем доволен, могло быть лучше.

Интрига в РПЛ появилась. Сейчас удивляет «Краснодар» — первое место и 24 очка. «Зенит» тоже удивил. Они выступают не так уверенно, как всегда», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте. «Зенит» на четвёртом месте с 17 очками.