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Кристиян Бистрович: было странно, когда вышел на стадион ЦСКА в другой форме

Кристиян Бистрович: было странно, когда вышел на стадион ЦСКА в другой форме
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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович после матча 10-го тура с ЦСКА (0:1) рассказал, каково находиться в другой форме на «ВЭБ Арене».

«Было странно, когда вышел на стадион в другой форме. Но я готовился. К сожалению, мы не выиграли. У нас было много моментов в штрафной ЦСКА. Но мы торопились и принимали неправильные решения.

Почти со всеми из ребят поздоровался. Чуть больше говорил с Гаичем и Зделаром», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Бистрович присоединился к «Балтике» в качестве аренды из ЦСКА этим летом. Полузащитник сыграл за калининградцев четыре матча во всех турнирах, где отметился одним голом, который принёс ничью 2:2 в матче с «Ростовом». На данный момент балтийцы после десяти туров идут на 14-й строчке с семью очками.

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