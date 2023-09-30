Олусегун: не смог получить паспорт РФ из‑за неумения разговаривать на языке

Нигерийский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун после матча 10-го тура с «Рубином» (1:0) высказался о получении российского гражданства.

«В июле говорил, что планирую получить паспорт РФ? Тогда это было моё решение. Я действительно этого желал. Был интерес к этому. К сожалению, не смог получить из‑за неумения разговаривать на языке. Это один из главных факторов в получении. К сожалению, я сейчас не могу говорить на русском. Поэтому на данный момент я не получаю российское гражданство», — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Краснодара» стало 24 очка. Клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Казанцы набрали девять очков в десяти встречах и расположились на 13-м месте.