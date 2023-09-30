Федотов: Игнашевич усилил бы оборону ЦСКА сто процентов

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о физической форме тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича.

«Усилил бы Игнашевич центр обороны ЦСКА с учётом всех травм в команде? Сергей Николаевич, смотрю, в великолепной форме. Думаю, что он участвует в тренировочном процессе во всём. Надо отдать должное, человек хорошо сложен и следит за собой. Это одно из условий. Думаю, что усилил бы сто процентов», — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой». После этой победы в активе армейцев стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.