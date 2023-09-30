«Арсенал» и «Тоттенхэм» — единственные команды в АПЛ, которые ещё ни разу не проиграли

«Арсенал» и «Тоттенхэм» являются единственными командами в английской Премьер-лиге, которые ещё ни разу не проиграли в чемпионате после семи туров.

«Арсенал» сегодня на выезде спокойно обыграл «Борнмут» со счётом 4:0. Голами за «канониров» отметились Букайо Сака, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Бен Уайт. Эта победа подняла команду Микеля Артеты на третью строчку АПЛ.

«Тоттенхэм» вместе с «Ливерпулем» в 7-м туре устроили матч с драматичной концовкой (2:1). Команда Юргена Клоппа доигрывала встречу вдевятером. Голами в первом тайме отметились Сон Хын Мин и Коди Гакпо, а в самой концовке игры Жоэль Матип воткнул мяч в свои ворота и принёс победу «Тоттенхэму». После этого матча команда Ангелоса Постекоглу находится на второй строчке в АПЛ. А «Ливерпуль» после первого поражения – четвёртый.

Лидирует по-прежнему «Манчестер Сити», но сегодня эта команда проиграла в гостях «Вулверхэмптону» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в нынешнем розыгрыше АПЛ.