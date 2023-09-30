Сафонов заявил, что пока не думает о борьбе «Краснодара» за чемпионство

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что о борьбе команды за чемпионство можно будет говорить только после 20-го тура МИР РПЛ.

«Мы понимаем наше положение, на какой позиции находимся, поэтому выходим каждый раз забирать три очка. Сейчас то время, когда нужно набирать очки, а после 20-го тура смотреть таблички и рассчитывать на что-то. Сейчас не хочется загадывать, прошло десять матчей. На примере «Зенита» — они два тура назад были в лидерах, и непонятно, какая позиция будет завтра. Безусловно, есть какие-то личные мотивы, но в первую очередь я профессионал, футболист, играю за команду, поэтому лично для меня очень много причин бороться за первую строчку и пытаться взять чемпионство», — приводит слова Сафонова «РИА Новости».

«Краснодар» победил на выезде казанский «Рубин» (2:0) в 10-м туре РПЛ. Команда Владимира Ивича остаётся единственной в лиге без поражений в текущем сезоне. Клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка.