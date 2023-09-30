Клопп об 1:2: не видел ещё такого матча с несправедливостью и сумасшедшими решениями

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о сумасшедших решениях после поражения от «Тоттенхэма» в АПЛ (1:2), где его команда с 69-й минуты играла вдевятером.

«Я ещё никогда не был настолько горд за нашу команду, как в этом матче. Никогда не видел подобного матча с такими несправедливыми обстоятельствами и сумасшедшими решениями. Мы забили сами себе, это автогол, и это сложно принять. Но я всё равно очень горжусь командой.

Первая красная карточка: Кёртис Джонс наступает на мяч, и нога скользит по нему дальше – в ногу соперника. Это не грязный приём. В замедленной съёмке это выглядит по-другому. Он на полной скорости наступает на мяч и скользит по нему дальше. Не повезло.

Затем Диогу Жота – его первая жёлтая карточка. Там не было жёлтой карточки. Потом он получил второй «горчичник», и мы защищались вдевятером, а это сложно.

Если хотите построить команду, то нужны футболисты с характером. И сегодня я их видел. Они бились. Особенный вечер.

Что касается автогола Матипа, то это немного похоже на судьбу, кто-то должен был выставить ногу в том моменте. Великолепная игра Жоэля в обороне в этом матче на самом деле. Он поставил ногу, и от него мяч попал в ворота. В жизни бывают вещи и похуже. Такие моменты бывают», – приводит слова Клоппа BBC.

На данный момент «Ливерпуль» после семи туров находится на четвёртой строчке АПЛ с 16 очками.