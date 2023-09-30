Тренер «Реала» Анчелотти — о матче с «Жироной»: знали, что они могут навредить нам

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от минувшего матча Ла Лиги, в котором «сливочные» играли с «Жироной».

«Команда была хороша, и матч получился очень впечатляющим. Мы знали, что они могут навредить нам. «Жирона» показывает отличный футбол, но нам удалось контролировать линии защиты. Сплочённость в обороне — это самое важное в таких матчах», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, «Реал» играл с «Жироной» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «сливочных».

После восьми туров Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 21 очко и на текущий момент находится на первом месте в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества игр в испанском чемпионате набрала 19 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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