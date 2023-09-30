Зырянов: у меня большой опыт остался после работы с Адвокатом, Хиддинком, Спаллетти

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов рассказал о своём тренерском опыте.

«Было сложно убить в себе игрока и стать тренером? Хороший вопрос. У нас была предыгровая тренировка, я всё занятие провёл с командой на футбольном поле и тренировался вместе с ней. Убил в себе игрока или не убил в себе игрока – тут двояко, потому что вы, журналисты, непонятно, что имеете в виду под этим термином. Целенаправленно я не пытался убить в себе игрока. Просто, став тренером, начинаешь смотреть на игру по-другому. Без этого никак.

Я понимаю, что люди, которые играли во втором дивизионе в прошлом году, не могут показать в большинстве своём элементы, например, которые мог показать я. Это не бравада. Я не требую от футболистов то, чего они не могут сделать.

У меня большой опыт остался после работы с такими специалистами, как Дик Адвокат, Спаллетти, Хиддинк, немножко Виллаш-Боаш. По крайней мере не в смысле тренировочного процесса, а в смысле общения с футболистами, с работниками клуба. Я пытаюсь выстроить доверительные, честные и прочные отношения, чтобы не было никаких недопониманий. Именно такие отношения выстраивали эти иностранные специалисты. Огромный опыт я вынес от работы с ними.

Кто повлиял больше всех? Опять же, не могу сказать. Если я скажу, кто больше, он прочитает и обидится. Я же ещё не назвал российских специалистов. Могу назвать Сергея Оборина, у которого я начинал в Перми. Потом я был у Виталия Шевченко в «Торпедо», — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».