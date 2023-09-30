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Агент Сафонов сравнил игру ЦСКА с «Реалом» времён Фабио Капелло

Агент Сафонов сравнил игру ЦСКА с «Реалом» времён Фабио Капелло
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о победе ЦСКА над «Балтикой» (1:0) в матче 10-го тура МИР РПЛ.

«ЦСКА и «Балтика» выдали равную игру. В своё время Фабио Капелло выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, побеждая с минимальным счётом, и болельщики сказали: «Уберите его, такая игра нам не нравится». ЦСКА сегодня победил, три очка есть три очка. Руководство ЦСКА платит за это деньги, значит, их всё устраивает.

Игра ЦСКА при Федотове мне не нравится? Нет, почему? Мы же говорим про сегодняшний матч. Может, при Федотове и были искромётные игры в прошлом сезоне, но сегодняшняя эмоций не вызвала. Я привык, что, когда команда играет дома, есть по 5-10 моментов», – приводит слова Сафонова Metaratings.

На данный момент ЦСКА после десяти туров РПЛ располагается на шестой строчке с 16 очками.

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