Зырянов: «Зениту» вообще без разницы на развитие других клубов. Задача побеждать — и всё

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов высказался о шансах «Зенита» на победу в РПЛ.

«В этом году «Зениту» будет сложнее, чем в прошлых пяти сезонах? Да, с этим я соглашусь. В этом году будет сложнее. Каждый год подтверждать чемпионство, выигрывать будет становиться всё сложнее и сложнее.

Ежегодно подтверждая чемпионство, всё-таки немножко будет утрачиваться мотивация. Это моё мнение. Мы же говорим про титулы сейчас. Титулы уже выиграны пять раз. Далеко ходить не надо, давайте возьмём «Ливерпуль», который выиграл Лигу чемпионов. Что в следующие годы происходило? Тренер прежний, состав тоже. Что у них случилось? Вообще выиграть не могут. Что произошло? Никто не знает. Может быть, мотивация. Трудно с каждым годом всё время быть на вершине любому спортсмену.

Гегемония «Зенита» — это проблема для российского футбола? Мне кажется, «Зениту» вообще без разницы на развитие других клубов. Задача побеждать — и всё. Во всех турнирах, во всех видах спорта: волейбол, баскетбол, женский футбол. Будут выигрывать – вообще классно. Гегемония? Выигрывает «Зенит» и выигрывает. Я там работал. Это было моё самое счастливое футбольное время. В те годы я попал в сборную, играл в «Зените». Конечно, я буду рад, если «Зенит» будет каждый год выигрывать чемпионство», — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».