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«Монако» Головина вырвал победу у «Марселя» и возглавил таблицу Лиги 1

«Монако» Головина вырвал победу у «Марселя» и возглавил таблицу Лиги 1
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В субботу, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». Команды играли на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали победу — 3:2.

Форвард «Марселя» Илиман Ндиайе вывел гостей вперёд уже на первой минуте встречи. Хозяева смогли быстро отыграться, и на восьмой минуте полузащитник Магнес Аклиуше сравнял счёт. На 18-й минуте «Марсель» снова вышел вперёд благодаря голу экс-спартаковца Самуэля Жиго. Монегаскам снова удалось быстро сравнять счёт. На этот раз гол в активе нападающего Фоларина Балогуна. Победу хозяевам принёс второй гол Аклиуше, забитый на 52-й минуте.

Напомним, российский полузащитник хозяев Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.

После этой победы в активе «Монако» стало 14 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата Франции. «Марсель» с девятью очками идёт на восьмом месте.

Франция - Лига 1 . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Ндиайе – 1'     1:1 Аклиуше – 8'     1:2 Жиго – 18'     2:2 Балогун – 23'     3:2 Аклиуше – 52'    
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