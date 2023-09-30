«Монако» Головина вырвал победу у «Марселя» и возглавил таблицу Лиги 1

В субботу, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». Команды играли на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева одержали победу — 3:2.
Форвард «Марселя» Илиман Ндиайе вывел гостей вперёд уже на первой минуте встречи. Хозяева смогли быстро отыграться, и на восьмой минуте полузащитник Магнес Аклиуше сравнял счёт. На 18-й минуте «Марсель» снова вышел вперёд благодаря голу экс-спартаковца Самуэля Жиго. Монегаскам снова удалось быстро сравнять счёт. На этот раз гол в активе нападающего Фоларина Балогуна. Победу хозяевам принёс второй гол Аклиуше, забитый на 52-й минуте.
Напомним, российский полузащитник хозяев Александр Головин пропускал игру из-за дисквалификации.
После этой победы в активе «Монако» стало 14 очков. Команда возглавила турнирную таблицу чемпионата Франции. «Марсель» с девятью очками идёт на восьмом месте.
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