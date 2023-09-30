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Полиция в Британии занялась фанатами, высмеявшими умершего от рака ребёнка

Полиция в Британии занялась фанатами, высмеявшими умершего от рака ребёнка
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Полиция Саут-Йоркшира совместно с английским футбольным клубом «Шеффилд Уэнсдей» проводит расследование в отношении двух фанатов, которые высмеяли умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури, сообщает BBC.

Лоури умер в 2017 году. До этого АПЛ запустила акцию в поддержку ребёнка, который был болен нейробластомой — крайне агрессивной формой рака. На лечение было собрано более £ 5 млн.

В пятницу во время матча 9-го тура Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» — «Сандерленд» (0:3) на трибунах были замечены двое болельщиков, которые держали фотографию с Лоури и насмехались над ней.

«Мы решительно осуждаем это возмутительное поведение. Мы можем только извиниться за боль, причинённую семье и друзьям Брэдли», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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