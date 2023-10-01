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«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетик» со счётом 3:0 в матче 8-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетик» со счётом 3:0 в матче 8-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» принимал «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Игра завершилась в пользу хозяев со счётом 3:0.

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Ле Норман – 30'     2:0 Кубо – 48'     3:0 Оярсабаль – 66'    

На 30-й минуте встречи защитник «Реала Сосьедад» Ле Норман своим голом открыл счёт в матче.

На 48-й минуте матча полузащитник хозяев Такефуса Кубо удвоил преимущество хозяев. На 66-й минуте встречи с передачи Субименди Оярсабаль забил третий гол «Реала Сосьедад», доведя счёт до разгромного.

После восьми туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 15 очков и на текущий момент находится на четвёртом месте в чемпионате. В свою очередь, «Атлетик» Бильбао после аналогичного количества игр в испанском чемпионате набрал 14 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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