Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Валвейк» — «Аякс» завершён досрочно из-за серьёзной травмы вратаря хозяев

Матч «Валвейк» — «Аякс» завершён досрочно из-за серьёзной травмы вратаря хозяев
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 30 сентября, проходил матч 7-го тура нидерландской Эредивизии между «Валвейком» и «Аяксом». Команды играли на стадионе «Мандемакерс» в Валвейке (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 22:00 МСК
Валвейк
Валвейк
Остановлен
2 : 3
Аякс
Амстердам
0:1 Бробби – 30'     1:1 Крамер – 37'     1:2 Бергвейн – 43'     2:2 Укили – 51'     2:3 Бергёйс – 57'    

На 83-й минуте при счёте 3:2 в пользу «Аякса» вратарь «Валвейка» Этьен Вассен бросился в ноги игроку гостей Брайану Бробби, вбегавшему в штрафную площадь с мячом. Голкипер получил болезненный удар коленом в голову и потерял сознание. Вассену тут же начали оказывать помощь медики. Матч приостановлен.

В составе «Валвейка» голами отметились форвард Михил Крамер и полузащитник Яссин Укили. Мячи «Аякса» на свой счёт записали Брайан Бробби, Стивен Бергёйс и Стивен Бергвейн, реализовавший пенальти.

В текущем сезоне чемпионата «Валвейк» провёл шесть матчей и набрал шесть очков. Команда идёт на 12-м месте. «Аякс» сыграл пять игр и занимает 14-е место с пятью очками.

Материалы по теме
Врачи борются за жизнь вратаря. Страшный момент в матче «Аякса». LIVE
Live
Врачи борются за жизнь вратаря. Страшный момент в матче «Аякса». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android