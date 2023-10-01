Матч «Валвейк» — «Аякс» завершён досрочно из-за серьёзной травмы вратаря хозяев

В субботу, 30 сентября, проходил матч 7-го тура нидерландской Эредивизии между «Валвейком» и «Аяксом». Команды играли на стадионе «Мандемакерс» в Валвейке (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

На 83-й минуте при счёте 3:2 в пользу «Аякса» вратарь «Валвейка» Этьен Вассен бросился в ноги игроку гостей Брайану Бробби, вбегавшему в штрафную площадь с мячом. Голкипер получил болезненный удар коленом в голову и потерял сознание. Вассену тут же начали оказывать помощь медики. Матч приостановлен.

В составе «Валвейка» голами отметились форвард Михил Крамер и полузащитник Яссин Укили. Мячи «Аякса» на свой счёт записали Брайан Бробби, Стивен Бергёйс и Стивен Бергвейн, реализовавший пенальти.

В текущем сезоне чемпионата «Валвейк» провёл шесть матчей и набрал шесть очков. Команда идёт на 12-м месте. «Аякс» сыграл пять игр и занимает 14-е место с пятью очками.