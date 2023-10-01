Анчелотти — об удалении Начо в матче с «Жироной»: ему очень больно

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал удаление защитника «сливочных» Начо Фернандеса в концовке матча с «Жироной».

«Начо очень больно, но я думаю, что никто не может сомневаться в нём, потому что он всегда был правильным игроком», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в своём «твиттере».

Напомним, Начо заработал удаление во время игры 8-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» Мадрид играл с «Жироной». На 90+3-й минуте встречи защитник «сливочных» совершил грубый подкат с высоко задранной ногой, за что и получил красную карточку. Сам матч завершился со счётом 3:0 в пользу мадридской команды.

После восьми туров Ла Лиги «Реал» Мадрид набрал 21 очко и на текущий момент находится на первом месте в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества игр в испанском чемпионате набрала 19 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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