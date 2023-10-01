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Зырянов: «Зенит» стал чемпионом не когда выросли Кержаков, Аршавин, а когда пришёл спонсор

Зырянов: «Зенит» стал чемпионом не когда выросли Кержаков, Аршавин, а когда пришёл спонсор
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Главный тренер «Черноморца» и бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о доверии к молодым футболистам в санкт-петербургском клубе.

«В «Зените» не доверяют молодым? Здесь разные цели должны преследоваться. Или мы доверяем молодым, или боремся за чемпионство.

Когда-то же появились молодые Кержаков и Аршавин? Наверное. И что, «Зенит» чемпионом стал? «Зенит» стал чемпионом не когда подросли Кержаков и Аршавин, а когда пришёл спонсор «Газпром». Официально зашёл, пошли вливания, стали покупать хороших, классных иностранных футболистов. Вовремя купили Константина Георгиевича Зырянова, чтобы потом выиграть несколько чемпионств, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА», — приводит слова Зырянова «РБ Спорт».

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