Доктор «золотой» сборной СССР: а что это поколение будет отмечать? Четвертьфинал ЧМ-2018?

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе выразил сожаление, что в России подзабыли своих чемпионов.

«Я самодостаточный человек и не обращаю внимания на это. Лет 15 был директором клиники, никому не поклонялся и знал только одного руководителя — министра здравоохранения Москвы. Но я их понимаю. В ту ночь в 1988-м вся страна не спала. В каждой семье хотя бы один человек да смотрел футбол. А сейчас другое время: «люди гибнут за металл». На ЧМ-2018 наша сборная хоть чего-то добилась. Но я задаю вопрос ребятам, с которыми мы с 1986 года сроднились: «Вот мы отмечаем 15, 20, 25 лет победе на Олимпиаде — а что они будут отмечать спустя годы? Выход в четвертьфинал?», — сказал Орджоникидзе в бесседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.