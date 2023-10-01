Доктор сборной СССР Орджоникидзе: суточные на «золотой» Олимпиаде были $3,5 в день

Бывший доктор сборных СССР, СНГ и России Зураб Орджоникидзе рассказал, как премировали команду СССР за победу на Олимпиаде-1988.

«Суточные были 3,5 доллара в день. И то выдавали не сразу, а частями — после каждого этапа. Деньги изначально были заложены под третье место: премиальные — максимум $ 5000. Никто же не верил, что займём второе, не говоря уже о первом. По итогу мне официально полагалось 475 долларов. Но ребята предложили разделить премиальные, и я получил $ 4600», — сказал Орджоникидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

1 октября исполняется 35 лет второй и последней победе футбольной сборной СССР на Олимпиаде. В финале Игр-1988 советские футболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 2:1.