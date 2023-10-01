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Агент Шпинёв рассказал, что «Локомотив» был готов вернуть обратно Алексея Миранчука

Агент Шпинёв рассказал, что «Локомотив» был готов вернуть обратно Алексея Миранчука
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука, рассказал, что его клиента был готов вернуть «Локомотив».

«Был ли интерес из России в это трансферное окно? Был интерес из «Локомотива», рассматривали. Обращались они. Могли вернуть в аренду. Но я думаю, что «Аталанта» не пошла бы на это ни под каким соусом. Я пробовал забрасывать туда удочку, но нет», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Напомним, 27-летний Миранчук является воспитанником академии железнодорожников. Кроме того, за красно-зелёных выступает его брат Антон.

В сезоне-2023/2024 россиянин сыграл в двух матчах Серии А и в одной встрече Лиги Европы, не отметившись результативными действиями. Минувший сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино».

Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает в конце июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 12 млн.

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