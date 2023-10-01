Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очевидно, кто является настоящей проблемой». Морган опубликовал фото Роналду и тен Хага

«Очевидно, кто является настоящей проблемой». Морган опубликовал фото Роналду и тен Хага
Аудио-версия:
Комментарии

Британский журналист Пирс Морган опубликовал провокационный пост после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

После этого Морган в своём «твиттере» опубликовал фото Криштиану Роналду и Эрика тен Хага.

«Одного из этих людей выгнали из «Манчестер Юнайтед», потому что его считали «проблемой» в клубе. Очевидно, кто был/является настоящей проблемой», — написал Морган.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года после конфликта с тен Хагом.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: свист фанатов? Понимаю это, у нас нет оправданий

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android