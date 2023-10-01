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«Очевидно, кто является настоящей проблемой». Морган опубликовал фото Роналду и тен Хага

Британский журналист Пирс Морган опубликовал провокационный пост после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

После этого Морган в своём «твиттере» опубликовал фото Криштиану Роналду и Эрика тен Хага.

«Одного из этих людей выгнали из «Манчестер Юнайтед», потому что его считали «проблемой» в клубе. Очевидно, кто был/является настоящей проблемой», — написал Морган.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года после конфликта с тен Хагом.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице, записав в свой актив девять очков.

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