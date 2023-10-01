Гендиректор «Балтики»: по сравнению с Первой лигой бюджет клуба увеличился в несколько раз

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, как изменился бюджет клуба после выхода в Российскую Премьер-Лигу. Нынешний сезон в высшем дивизионе — первый для калининградцев за 25 лет.

«По моей информации, по бюджету наш клуб находится в нижней части таблицы. Но я считаю, что при правильном подходе с ним можно решать задачи и быть в середине таблицы. По сравнению с прошлом годом в ФНЛ наш бюджет, конечно, увеличился. Во сколько раз? В несколько. Но давайте не будем гадать», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

После 10 туров текущего розыгрыша МИР РПЛ «Балтика» занимает 14‑е место. На счету команды семь очков. В следующей игре чемпионата России калининградцы 7 октября дома встретятся с «Оренбургом». Начало матча в 16:30 по московскому времени.