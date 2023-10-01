Лионель Месси пропустит четвёртый матч подряд «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси вновь не попал в заявку «Интер Майами». Форвард пропустит матч МЛС «Нью-Йорк Сити».

Таким образом, Месси пропускает четвёртый матч подряд «Интер Майами». Ранее он не смог помочь своей команды в финале Кубка США, где «Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что у аргентинца мышечная травма. Ранее главный тренер «Интер Майами» заявил, что Месси ещё сыграет в нынешнем сезоне МЛС, но после того, как медицинский департамент разрешит футболисту выйти на поле.

Месси перешёл в «Интер Майами» в 2023 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.