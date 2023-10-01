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УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ставя в пример Украину

УЕФА пытается успокоить бойкотирующие матчи с Россией страны, ставя в пример Украину
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УЕФА пытается подавить негативные настроения среди европейских стран после допуска молодёжной сборной России к международным турнирам, сообщает Sky.News

По данным источника, УЕФА указывает протестующим странам на непоследовательность их решения, ставя в пример Украину, которая ранее смягчила свою позицию по выступлению своих спортсменов в одних турнирах с россиянами.

Ранее Украинская ассоциация футбола призвала европейские федерации к бойкоту матчей с россиянами.

Напомним, 26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

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