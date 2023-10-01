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Агент Джикии: для меня загадка, почему предпочтение отдаётся Дуарте, испаноговорящие корни

Агент Джикии: для меня загадка, почему предпочтение отдаётся Дуарте, испаноговорящие корни
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии прокомментировал свои слова по поводу ошибок Алексиса Дуарте в матче чемпионата России с «Динамо» (1:0).

«Мои слова воспринимают как конфронтацию из-за того, что Джикия стал меньше играть? Я бы не сказал, что это сейчас стоит так воспринимать. Дуарте делал это всегда. Для меня это непонятно. Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение даётся этому футболисту для меня секрет и загадка. Я говорю про позицию Дуарте на поле — безумное доверие тренера. Всегда, при любых обстоятельствах», — сказал Шпинёв в интервью в телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

Джикия выпал из основного состава «Спартака». В нынешнем сезоне РПЛ он провёл за клуб шесть матчей.

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