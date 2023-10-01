Директор «Валвейка» — о состоянии Вассена: это не похоже на проблемы с сердцем

Директор клуба «Валвейк» Франк ван Моссельвельд рассказал подробности инцидента с голкипером команды Этьеном Вассеном, который потерял сознание на 83-й минуте домашнего матча 7-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом» из-за столкновения с нападающим амстердамцев Брайаном Бробби.

«Он не реагировал, и по медицинскому протоколу было необходимо приступить к реанимации. Эти правила были ужесточены после событий с Абдельхаком Нури (летом 2017 года футболист «Аякса» рухнул на газон в контрольном матче с «Вердером», из-за сердечной аритмии он получил необратимые повреждения мозга и до сих пор прикован к кровати — Прим. «Чемпионата»). Положительным моментом было то, что Этьен очнулся на поле. Затем ему оказывали помощь в раздевалке и забрали в больницу. Там сейчас проводят всевозможные исследования, будем надеяться, что всё будет хорошо.

Инцидент сильно повлиял на игроков, особенно на тех, которые были близко, когда он упал на газон. Другие футболисты могли увидеть ситуацию, только подойдя ближе. Продолжать матч не было смысла. Мы все видели реанимационные действия. Там было очень страшно», — приводит слова ван Моссельвельда AD.

Матч был остановлен при счёте 3:2 в пользу «Аякса» и не был возобновлён.