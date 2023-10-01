Дженнаро Гаттузо бьёт футболистов «Марселя» на тренировке

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо пропагандирует интенсивный и агрессивный стиль на тренировках, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, итальянский специалист во время тренировок бьёт своих игроков, но это не признак агрессии или разочарования. Это рассматривается, как способ поздравить своих игроков с положительными результатами на тренировках. Также отмечается, что игрокам нравится его более «звериный» стиль на тренировках.

В своём последнем матче «Марсель» проиграл «Монако» со счётом 2:3.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский тренер подписал годичный контракт, предусматривающий возможность его продления ещё на год. До этого специалист возглавлял «Валенсию».