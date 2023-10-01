Клопп высказался о признании судей в ошибочной отмене гола Диаса в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на заявление организации арбитров Англии о том, что гол нападающего клуба Луиса Диаса в матче седьмого тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» был отменён ошибочно.

«Кому это поможет? В АПЛ была такая ситуация в игре с «Манчестер Юнайтед». Получил ли «Вулверхэмптон» за это очки? Мы не получим за это очков. Мы все думали, что появление VAR облегчит ситуацию. В нашем матче решение было принято очень быстро. Оно изменило ход игры», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, гол Луиса Диаса был отменён из-за офсайда судейской бригадой на поле.

На данный момент «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 16 очков.

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