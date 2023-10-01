Семак ответил на вопрос о внутреннем напряжении в «Зените» из-за места в турнирной таблице

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, нет ли в команде внутреннего напряжения из-за места в турнирной таблице чемпионата России.

«Нет ли в команде внутреннего напряжения? Всем неприятно, поражения никому не могут нравиться, естественно. Стараемся, работаем. Пока в сложной ситуации находимся. Естественно, нужно не смотреть на таблицу, а играть и побеждать. Матчей ещё много, таблица будет меняться ещё очень часто», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче десятого тура чемпионата России «Зенит» сенсационно уступил «Оренбургу» со счётом 0:1.

На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. По итогам тура команда может опуститься на шестое место.