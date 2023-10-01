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«Интер Майами» без Месси в концовке матча спас ничью с «Нью-Йорк Сити»

«Интер Майами» без Месси в концовке матча спас ничью с «Нью-Йорк Сити»
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Сегодня, 1 октября, в Майами (США) на стадионе «Интер Майами» состоялся матч в рамках MLS между «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити», который закончился вничью со счётом 1:1.

США - Major League Soccer . США - MLS
01 октября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
1 : 1
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
0:1 Rodriguez – 77'     1:1 Мартинес – 90+5'    

Первыми отличились игроки «Нью-Йорка». На 77-й минуте атакующий полузащитник гостей Сантьяго Родригес забил первый гол в матче. Тем не менее «Майами» удалось отыграться благодаря голу Джозефа Мартинеза на 90+5 минуте.

Флоридская команда владела преимуществом по владению: 65% против 35%. По количеству ударов команды показали практически равные цифры: 11 у «Сити» против 10 у «Интера». Но удары команды из Большого Яблока были значительно более опасны: 1,38 xG против 0,61 xG у «Майами».

Таким образом, команда из Майами продолжает занимать 14 место из 15 в Восточной конференции, а клуб из Нью-Йорка — восьмое, позволяющее выйти в плей-офф.

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