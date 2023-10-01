В «Ювентусе» прокомментировали интерес к Доменико Берарди

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли поделился мыслями о вингере «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Доменико – хороший и способный футболист, но сейчас хотим понять, чего мы стоим. Команда сильно отличается от той, что была год назад. У нового состава нехватка опыта, но играет она интенсивнее.

Аллегри и другие работники клуба уже хотели снова что-нибудь предложить. Сейчас со снижением среднего возраста состава – это необходимость. Футболисты больше бегают, имеют большее желание что-то делать, но одной спортивной злости уже мало. И тренер первым это понял», — приводит слова Джунтолли Calciomercato.

Ранее сообщалось о том, что туринский клуб заинтересован в трансфере Берарди. В текущем сезоне на счету 29-летнего игрока четыре гола и столько же результативных передач в четырёх матчах Серии А.